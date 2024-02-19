В Крыму согласились с необходимостью отменить акт о передаче полуострова УССР

В беседе с RT глава комитета парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Крыма Юрий Гемпель заявил, что вопрос об отмене решения 1954 года о передаче Крыма в состав УССР очень актуален и давно требует решения.

Украинские пропагандисты пытаются настроить общественность против России, убеждая в том, что «Крым украли». Хотя был проведен официальный референдум, где люди сделали свой законный выбор в пользу РФ.

Политики видят из этого только один выход: признать решение о передаче Крыма в состав УССР незаконным и устаревшим. Такого же мнения придерживается и Юрий Гемпель. По его словам, тогда ситуация не укладывалась в правовые нормы, а также не отражала желание крымчан.

«Поэтому я убежден в том, что его надо отменять. Форма, как это будет отменяться, об этом надо думать. Безусловно, это должно носить юридически правовой характер», — отметил Гемпель.

Напомним, передача Крыма в состав УССР была утверждена в 1954 году в рамках проекта Указа Президиума Верховного Совета СССР.

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