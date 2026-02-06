В Кубинке беременная женщина с переломом более часа ждала врачей на морозе -20°С

В подмосковной Кубинке беременная женщина, получившая перелом ноги, провела на морозе около полутора часов в ожидании скорой помощи. Температура воздуха в момент инцидента опускалась до -20 градусов. Ситуация осложнилась отсутствием в населенном пункте действующего травмпункта и загруженностью медицинских служб, выяснил REGIONS .

По данным местных телеграм-каналов, происшествие случилось возле дома № 15 на улице Генерала Вотинцева. Женщина поскользнулась, что привело к серьезной травме: перелому ноги. Ее супруг не мог самостоятельно доставить ее в больницу. Прибытие бригады скорой помощи заняло длительное время из-за высокой нагрузки на службу и сложной дорожной обстановки, вызванной снежными заносами. В общей сложности медицинская помощь была оказана лишь спустя три часа после падения.

Критическую ситуацию помогли смягчить неравнодушные жители Кубинки, которые не оставили пострадавшую одну. Они носили горячий чай, пледы и матрасы, создавая более теплые условия до приезда врачей. Страшно представить, что бы случилось без участия земляков.

«Хочу выразить огромную благодарность всем неравнодушным людям, готовым прийти на помощь, не раздумывая! Спасибо всем, кто час ждал скорую на морозе со мной и оказал мне первую помощь, психологически и физически меня поддерживали. Приносили пледы, горячий чай, обезболивающие и матрасы, беспокоились сильно! Я вас никогда не забуду! Особая благодарность Елене, ее подруге и Виталию! И мужчине, который оказался с аптечкой и наложил бинты, шину», — сообщила пострадавшая.

Несмотря на счастливый финал, в подобных случаях важно помнить о некоторых правилах. Иногда помощь посторонних может сделать хуже, если речь идет о переломе.

Так, врач-травматолог Василий Комков, комментируя подобные случаи, предостерег от неквалифицированных действий.

«При подозрении на перелом или вывих ноги категорически запрещено пытаться вправить кость самостоятельно. Это может повредить сосуды, нервы и мягкие ткани», — подчеркнул специалист.

Он отметил, что главная задача — обездвижить конечность до приезда медиков, например, с помощью импровизированной шины из доски или палки, прибинтовав ее как можно дальше от очага боли. Также врач указал на недопустимость использования грелок, которые могут усилить отек или кровотечение.

В Московской областной станции скорой медицинской помощи (МОССМП) заявили, что инцидент не остался без внимания. По факту длительного ожидания скорой медицинской помощи проводится проверка, о результатах которой проинформируют. Сама же жительница Кубинки прошла обследования и получили необходимую помощь, ее состояние стабилизировали.

Ранее сообщалось, что в подмосковном городе сняли самый быстрый «прием у врача» на улице.