В Кудрово под Петербургом конфликт между иностранцами закончился стрельбой, трое пострадавших

По данным лавка МВД по Ленинградской области, 31-летний мигрант произвел четыре выстрела в своих трех соотечественников, 47, 26 и 23 лет, после чего с места происшествия скрылся. Инцидент произошел накануне в субботу, 15 июля.

«Пятнадцатого июля 2023 года в городе Кудрово Всеволожского района Ленинградской области между гражданами иностранного государства произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений. Один из них открыл стрельбу из неустановленного предмета, схожего с оружием», - информирует СУСК.

Отмечается, что в результате произошедшего трое человек получили огнестрельные ранения и были госпитализированы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ведется розыск преступника.

«Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.Устанавливается местонахождение подозреваемого лица. На место происшествия направлен следователь отдела по расследованию особо важных дел», - сообщает пресс-служба СК.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали в массовом ДТП в подмосковном Одинцове.