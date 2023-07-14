В Курчатове Курской области украинский дрон рухнул у здания ФСБ

Город Курчатов находится всего в 4-х километрах от Курской АЭС.

Как сообщается в соцсетях, остатки прилетевшего со стороны Украины БПЛА, который был сбит ПВО, попали в дом на улице Энергетиков. Там выбило окна. В настоящее время территорию вокруг упавшего дрона оцепили. Информации о пострадавших пока нет.

«Атаковавший Курчатов дрон был самодельный и на реактивной тяге. Со слов местных, его остановила ель, которая росла рядом с домом. Дрон рухнул в 100 метрах от местного отделения УФСБ», - передает Mash.

Ранее сообщалось, что на окраине Воронежа прогремел взрыв, предположительно, от попадания в летящий на город беспилотник.