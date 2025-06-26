В Кургане полиция задержала трансгендера, подозреваемого в экстремизме
РИАН: в Кургане транссексуал подозревается в участии в экстремистском движении
Фото: [flickr.com]
В Кургане полиция задержала трансгендера* по подозрению в участии в экстремистской организации «Граждане СССР»**, сообщило РИА Новости.
Задержанный, который перенес операцию по смене пола в 2019 году и на данный момент нигде не работает, попал под следствие из-за экстремистской деятельности.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 282 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье предусматривает шесть лет лишения свободы.
Министерство юстиции РФ признало движение «Граждане СССР» экстремистским в августе 2022 года. Отмечалось, что эта организация создавала свои собственные органы власти и считала действующую власть в России «оккупационной».
Ранее сообщалось, что Западный окружной военный суд заочно приговорил Леонида Волкова*** к 18 годам лишения свободы за экстремизм.
*принадлежит движению ЛГБТ, деятельность которой запрещена на территории России.
**Министерством юстиции РФ признано экстремистской организацией.
***Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом; Росфинмониторингом внесен в перечень экстремистов и террористов.