В Кургане полиция задержала трансгендера, подозреваемого в экстремизме

В Кургане полиция задержала трансгендера* по подозрению в участии в экстремистской организации «Граждане СССР»**, сообщило РИА Новости.

Задержанный, который перенес операцию по смене пола в 2019 году и на данный момент нигде не работает, попал под следствие из-за экстремистской деятельности.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 282 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье предусматривает шесть лет лишения свободы.

Министерство юстиции РФ признало движение «Граждане СССР» экстремистским в августе 2022 года. Отмечалось, что эта организация создавала свои собственные органы власти и считала действующую власть в России «оккупационной».

Ранее сообщалось, что Западный окружной военный суд заочно приговорил Леонида Волкова*** к 18 годам лишения свободы за экстремизм.

*принадлежит движению ЛГБТ, деятельность которой запрещена на территории России.

**Министерством юстиции РФ признано экстремистской организацией.

***Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом; Росфинмониторингом внесен в перечень экстремистов и террористов.