В Кургане виноградная лиана защитила пятиэтажный дом от подтопления

В Кургане необычный природный «спасатель» помог жителям пятиэтажки избежать подтопления подвала во время сильных ливней, передает URA.RU.

Семилетний девичий виноград, посаженный жительницей дома в 2018 году, полностью оплел фасад здания до пятого этажа, создав плотный зеленый покров, который не только украшает дом, но и выполняет важную функцию — вытягивает лишнюю влагу из подвала.

Первые годы растение развивалось медленно, но затем начало стремительно расти. Сейчас его густые листья образуют естественный барьер против сырости, значительно снизив риск затопления.

«Соседи сначала переживали, что виноград испортит фасад, но теперь довольны — и красиво, и сухо» — рассказала женщина, вырастившая виноград.

Хозяйка внимательно следит за растением аккуратно — подрезает побеги, чтобы они не проникали в окна. Женщина даже пошутила о том, что боится побега своей кошки по виноградной «лестнице» прямо на улицу.

Курганка также с радостью делится своим опытом с другими горожанами и даже предлагает всем желающим отломить веточку для посадки.

