В Курске пенсионерка пыталась совершить теракт у здания МФЦ

Очередной инцидент добавился в копилку серии поджогов в России, которые провоцируют мошенники, в том числе и с Украины. Недавно на уловку повелась пожилая жительница Курска: она пыталась поджечь здание с отделением МФЦ, сообщает УМВД по региону.

Ведомство выяснило, что на улице Щепкина пенсионерка пришла к зданию МФЦ и бросила легковоспламеняющуюся жидкость в главную дверь. Она также снимала процесс на телефон, вероятно, чтобы переслать это своим заказчикам. Сотрудники организации вовремя увидели дым и огонь, смогли потушить его самостоятельно.

Прибывшие на место силовики задержали поджигательницу. Она призналась, что с ней связались люди, представившиеся сотрудниками ФСБ. Они убедили женщину, что в МФЦ сидят мошенники, которые пытаются оформить на нее кредит и украсть сумму более миллиона рублей. Собеседники также почти заполучили от женщины 200 тысяч рублей на «безопасный счет», однако она не успела сделать перевод.

Кроме того, по телефону аферисты уверяли, что после поджога на месте будет спецназ, который задержит мошенников, пытавшихся обокрасть женщину. Желая защитить свои сбережения гражданка поверила.

За содеянное курянка ответит по пункту «а» части 2 статьи 205 УК РФ «Террористический акт». Ей грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Напомним, уже больше недели в РФ продолжается волна поджогов. По заказу мошенников граждане поджигают машины правоохранителей, отделения полиции, военкоматы, офисы и другие места. Более 10 поджогов и взрывов совершили в Московском регионе лишь за сутки.