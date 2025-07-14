В Курске посмертно наградят троих взрослых и ребенка, погибших во время атаки БПЛА

В связи с трагическим инцидентом на пляже в Курске, где в результате атаки украинских вооруженных сил погибли люди, временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн отдал распоряжение о посмертном награждении региональными наградами всех жертв, включая троих взрослых и одного ребенка.

На оперативном совещании в правительстве региона Хинштейн подчеркнул необходимость представления к наградам погибших, отметив, что все они проявили героизм и самоотверженность, помогая другим в критической ситуации. Особое внимание он уделил пятилетнему Толе Минашкину, который, по словам Хинштейна, пытался защитить свою мать.

Врио губернатора также сообщил, что сотрудник Росгвардии, участвовавший в эвакуации людей с пляжа, уже представлен к государственной награде, однако, по мнению Хинштейна, заслуживает и регионального признания. Он также упомянул о спасателе, работавшем на пляже, и молодом человеке, который, услышав о происшествии, бросился на помощь, но оба погибли при повторном взрыве.

Хинштейн выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших, назвав случившееся «огромной бедой, огромной трагедией». Напомним, что 8 июля ВСУ нанесли удар по пляжу «Городской» в Курске, в результате чего погибли трое взрослых и пятилетний ребенок, который скончался во время транспортировки в медицинское учреждение.

Ранее сообщалось, что ВСУ оставили смертельные «сюрпризы» при отступлении в Курской области.