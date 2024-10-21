В Курске трое детей едва не стали жертвами пожара, пока мать пела в караоке

Многодетная мать оставила без присмотра маленькую троицу и уехала развлекаться в караоке. В это время дома начался пожар, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на МВД по Курской области.

Дети 11, девяти и трех лет почувствовали запах гари в помещениях квартиры на улице Домостроителей. Предварительно, причиной пожара стал невыключенный электроприбор, который подпалил одеяло. Дым заметили и соседи, которые вызвали экстренные службы на помощь.

Всех троих детей успели спасти. Пожар уничтожил комнату и мебель, где спали ребята.

В полиции рассказали, что женщина во время пожара находилась в клубе и не подозревала о ЧП. Ее супруг работает вахтовым методом, а квартиру семья снимает.

Горе-мать привлекли к ответственности, правда, только на следующий день после произошедшего. До нее невозможно было дозвониться ночью, а утром она приехала домой в нетрезвом состоянии.

Выяснили, что женщина и раньше не отличалась ответственным поведением. На нее составили административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей». Кроме штрафа женщина будет возмещать ущерб хозяину выгоревшей квартиры.

Ранее сообщалось, что трое маленьких детей сгорели заживо во время пожара в доме под Тулой