В сети набирает обороты скандал, разразившийся накануне из-за размещенного на одной из улиц Курска военно-патриотического баннера, на котором, как оказалось, был вместо российского военнослужащего изображен боевик ВСУ.

После возмущения общественности исправлять ситуацию срочно пришлось мэру Курска Игорю Куцаку. Градоначальник распорядился срочно демонтировать баннер, а ответственный за его создание и установку чиновник местной администрации, коим оказался обязанности главы городского комитета архитектуры и градостроительства Дмитрий Казимирик, получил строгий выговор.

«В отношении исполняющего обязанности председателя комитета архитектуры и градостроительства Курска Дмитрия Казимирика объявлен выговор с занесением в личное дело в связи с вопиющей халатностью при изготовлении и размещении военно-патриотического баннера», — напивал в своем Telegram-канале Куцак.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО.

Закрыть проблемный вопрос с вошедшими на территорию российского приграничья в Курской области украинскими боевиками может лишь плотная их плотная блокада со стороны армии России. Такую точку зрения высказал занимавший должность вице-президента РФ во времена Бориса Ельцина Александр Руцкой.