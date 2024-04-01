В Курской и Воронежской областях объявлена опасность атаки БПЛА

Сразу в двух российских регионах объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом пишет РИА Новости вечером в понедельник, 1 апреля.

Стало известно, что опасность объявили в Воронежской и Курской областях – жителей предупредили губернаторы регионов Роман Старовойт и Александр Гусев.

Граждан попросили соблюдать спокойствие. так как силы ПВО России уже готовы, а также ожидать официальных сообщений от властей или правоохранительных органов. Рекомендуется отойти и от тех частей домов, которые расположены максимально близко к окнам и спрятаться в более закрытых помещениях, а если вы оказались на улице – то спрятаться в подземный переход или на парковку.