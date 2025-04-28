В Курской области арестовали чиновницу за взятку

В Курской области задержали заместителя главы фонда капитального ремонта Ольгу Минакову. Ее подозревают в причастности к передаче взятки. Информацию об аресте озвучил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн во время совещания правительства, передает ТАСС.

Указано, что Минакова временно освобождена от исполнения своих обязанностей. Окончательное решение о ее виновности будет принято судебными органами.

Хинштейн подчеркнул, что надеется на добросовестность чиновников, работающих в органах власти, и их стремление служить обществу, а не обогащаться за счет занимаемой должности.

Ранее Герасимов доложил Путину о полном освобождении Курской области.