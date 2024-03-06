В среду, 6 марта, ВСУ выпустили по ДНР 18 снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров. Как сообщает на своей официальной странице представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, удары неприятеля пришлись по Петровскому району Донецка и Горловке.

В 12:35 и 12:40 снаряды разорвались в селе Желанное Второе, которое находится на западной окраине Донецка. Затем вооруженные силы Украины взяли «перерыв», но потом вновь нанесли удары. В 15:30 неприятель атаковал населенный пункт Кураховка. После того, как в 2014 году ДНР провозгласило независимость от Украины, данная территория постоянно находится под обстрелами ВСУ.



Ранее мы писали о том, что 5 марта войска России на Авдеевском направлении уничтожили HIMARS, два танка, среди которых был и американский Abrams. Кроме того, удалось ликвидировать порядка 460 украинских военных.