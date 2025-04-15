Власти Сургута запретили чиновникам лайкать порно и показывать роскошь

Председатель комитета информационной политики администрации Сургута Екатерина Швидкая в беседе с «Газетой.Ru» объяснила , зачем для чиновников региона вводят запрет на лайки порнографии и другие правила этики.

Собеседница пояснила, что почти введенный этический кодекс с ограничениями для чиновников не новый, а действует в администрации города уже порядка 15 лет. Его хотят распространить на все муниципалитеты в ХМАО.

Также в мэрии пояснили, что нарушение правил помешает чиновникам получить повышение, а также их дисциплинарно накажут. Все правила вводят в рамках правовых норм, обязывая сотрудников оправдывать общественное доверие.

«В кодексе подчеркивается: любое поведение, которое может вызвать сомнение в добросовестности чиновника, недопустимо», — заявили в мэрии.

Напомним, что кодекс предполагает не только запрет на лайки порнографии, но и отказ от публикаций в социальных сетях собственных снимков в обнаженном виде. Также нельзя демонстрировать роскошную жизнь, использовать неприличные жаргоны и маты, публично курить и распивать алкоголь. Чиновникам еще по старой редакции кодекса нельзя участвовать в азартных играх и бывать в игорных домах. Категорически относятся и к критическим материалам в отношении действующей власти.

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