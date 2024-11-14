В Курской области освистали главу Кореневского района Дегтяреву: она похвасталась медалью

Марина Дегтярева, уволенная глава Кореневского района Курской области, продемонстрировала свою награду за заслуги в обеспечении обороны, что вызвало недовольство у местных жителей. Фрагмент этой встречи представителей власти с гражданами опубликован в телеграм-канале Mash.

Свою речь она начала с рассказа о медали, полученной всеми главами приграничных районов, что вызвало протест среди присутствующих. В этот момент к ней обратился мужчина, напоминающий губернатора Курской области Алексея Смирнова, который жестом указал на реакцию зала на ее слова.

По информации, речь идет о медали за укрепление обороны. На этой встрече также рассматривались вопросы эвакуации жителей из приграничных территорий.

Ранее Дегтярева была отправлена в отставку из-за неэффективной организации эвакуации местных жителей.