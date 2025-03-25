В Замостье Курской области более десяти пожилых женщин умерли во время оккупации поселения украинскими боевиками, сообщает RT со ссылкой на очевидцев.

Украинские ДРГ напали на Курскую область и сразу начали устраивать беспорядки. Это вспомнила одна из жительниц, которая застала бесчеловечное отношение ВСУ к мирным гражданам. Она рассказала, что украинцы начали жечь траву, лесополосы и дома. Многие засыпали с мокрым полотенцем у рта, так как дышать на фоне пожаров было тяжело.

ВСУ во время оккупации поселения запрещали местным выходить на дорогу, выезжать и в целом оставались равнодушными к просьбам мирных людей. Провизию делили поровну между собой, но магазины стремительно пустели. По словам собеседницы, боевики вывозили из магазинов самые ценные продукты.

«Украинские мобилизованные из тюрем всегда голодные были, одеты вразнобой: кто что нашёл, то и надел. Конечно, там мало что после них оставалось, но мы были рады даже пригоршне крупы какой-нибудь», — добавила местная жительница.

Однако это не самое страшное: от голода и нехватки медикаментов умирали люди. Очевидица рассказала, что без лекарств и нормального питания погибли 11 пожилых женщин Замостья.

Напомним: 11 марта ВС РФ освободили пункты Замостье и Махновку под Суджей в Курской области.

Ранее сообщалось, что тело убитой ВСУ беременной девушки вывезли из Суджанского райна в Курск.