Группировка войск ВС РФ «Север» сжигает танки ВСУ у Малой Локни, а также в соседних с ней районах в курском приграничье. Об этом в соцсетях с мест сообщают российские военкоры.

Отмечается, что, по предварительным данным, по состоянию на 16:30 мск контратака украинских боевиков в направлении хуторов Бердин и Теткино остановлена.

«Северянами продолжается утилизация элитных подразделений ВСУ, в том числе львовской 80 ОДШБр, личный состав которой составил основу наступающей группировки противника», — приводится в публикации.

В настоящее время, по информации, полученной от Телеграм-канала «Северный Ветер», в районе хутора Бердин действуют подразделения Государственной Военной Организации «Север». вскрыто и уничтожено:

4 танка;

2 БМП;

4 БТР;

11 ББМ;

1 инженерная машина разграждения.

Напомним, Минобороны сообщило, что украинские войска попытались провести контратаку в Курской области.