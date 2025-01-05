В курском приграничье пылают танки врага: Армия России уничтожает бронетехнику оккупантов
Фото: [Минобороны РФ]
Группировка войск ВС РФ «Север» сжигает танки ВСУ у Малой Локни, а также в соседних с ней районах в курском приграничье. Об этом в соцсетях с мест сообщают российские военкоры.
Отмечается, что, по предварительным данным, по состоянию на 16:30 мск контратака украинских боевиков в направлении хуторов Бердин и Теткино остановлена.
«Северянами продолжается утилизация элитных подразделений ВСУ, в том числе львовской 80 ОДШБр, личный состав которой составил основу наступающей группировки противника», — приводится в публикации.
В настоящее время, по информации, полученной от Телеграм-канала «Северный Ветер», в районе хутора Бердин действуют подразделения Государственной Военной Организации «Север». вскрыто и уничтожено:
4 танка;
2 БМП;
4 БТР;
11 ББМ;
1 инженерная машина разграждения.
Напомним, Минобороны сообщило, что украинские войска попытались провести контратаку в Курской области.