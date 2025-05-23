В Кузбассе Афродиту поймали с крупной партией наркотиков

Жительница Новокузнецка пыталась незаконно заработать на распространении наркотиков, но попалась в другом городе правоохранителям. Об этом пишет VSE42.Ru .

Как выяснили полицейские, новокузнечанка торговала наркотическими веществами через мессенджеры. Имя себе для канала она выбрала необычное — Афродита. Однако вместо олимпийских высот предприимчивая «богиня» достигла лишь стен изолятора.

Полиция пресекла деятельность наркодилерши в момент, когда та на такси направлялась в Прокопьевск с партией запрещенного вещества. В ходе задержания изъято 24 грамма сильнодействующего наркотика. Женщине грозит срок по статье 228.1 УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Московской области вынесли приговор по делу о незаконном обороте более 102 кг наркотиков.