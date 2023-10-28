В Кузбассе большегруз вылетел с заснеженной трассы во время движения

В сети появились кадры с дорожно-транспортным происшествием, которое случилось на юге Кузбасса. Судя по ним, грузовик, ехавший по заснеженной трассе, выехал с дороги и чуть не перевернулся.

Стало известно, что в субботу, двадцать восьмого октября, в Прокопьевском округе, в девяти километрах от Тихоновки, случилось дорожно-транспортное происшествие с грузовиком.

Скорее всего, его водитель не смог справиться с управлением транспорта, вследствие чего большегруз вылетел с заснеженной кузбасской трассы. Его кабина уже была вне проезжей части, однако сам полуприцеп еще оставался на обочине. Как пишет издание «Vse42.ru», к месту происшествия прибыли стражи порядка.

Ранее мы уже писали о том, что большегрузный автомобиль столкнулся с такси на МКАД и заблокировал движение.