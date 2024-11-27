В Кузбассе ищут мать, которая дала покурить трехлетнему сыну ради видео

В Кемеровской области разыскивают молодую жительницу города Белово, которая дала покурить сигарету своему трехлетнему сыну. Как сообщили RT , прокуратура начала проверку.

Молодая девушка из Белова дала сигарету трехлетнему сыну и со смехом записала это на видео, а затем прислала ролик подруге. С ней сибирячка вскоре поссорилась: в отместку девушка опубликовала видеозапись в Сети, что привлекло внимание правоохранителей.

Сама мать ребенка является несовершеннолетней, работает и почти не уделяет время отпрыску. За ним приглядывает бабушка, которая призналась, что в шоке от истории.

«Доверила скотине ребенка. Я в шоке от увиденного. На мои звонки она не отвечает», — заявила мать автора ролика.

Также известно, что молодая мать мальчика состоит на учете в ПДН, но сейчас скрывается от правоохранителей. Ее местоположение продолжают устанавливать. Через СМИ девушку призвали самостоятельно явиться в отделение полиции.

По данным МВД РФ сигарету горе-мать выкурила в присутствии 45-летней женщины, которая также является опекуном ребенка. В ее отношении составлен административный протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию. Бабушка намерена лишить родительских прав свою дочь.

Ранее сообщалось, что в Таганроге мать избила своих детей и оставила умирать у магазина.