В Кузбассе из желудка пациента вырезали вставную челюсть спустя шесть лет

Мужчина из Кемерово жил со вставной челюстью в желудке на протяжении шести лет, пока у него не начались серьезные проблемы со здоровьем, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Пожилой кемеровчанин случайно проглотил протез, но не обеспокоился ситуацией, так как не испытывал никакого дискомфорта. Однако он все-таки наступил спустя шесть лет: у мужчины начались острые боли в животе. В больнице врачи сделали рентген, где и увидели инородный предмет.

Сибиряк лег в городскую клиническую больницу, где ему провели малоинвазивную операцию. Как рассказал министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов, пациенту удалось помочь и извлечь вставную челюсть из желудка.

Пациента после хирургического вмешательства быстро отпустили домой. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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