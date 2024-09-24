В Кузбассе машина вылетела с моста и утонула в реке

В кузбасском Гурьевске машина вылетела в реку Бачат, пробив ограждение моста. Об этом сообщает VSE42.Ru .

Инцидент случился в ночь на 23 сентября у Гурьевского краеведческого музея. Водитель, судя по видео, потерял управление и свернул в сторону ограждения. Он пробил препятствие и вылетел в реку, после чего машина пошла ко дну Бачата.

Неизвестно, пострадал ли водитель и перевозил ли он пассажиров. Машину доставали с помощью автокрана. Обстоятельства и детали инцидента устанавливают.

Ранее сообщалось, что жительница Кузбасса предстанет перед судом за то, что спровоцировала зависимость к алкоголю у своего несовершеннолетнего брата.