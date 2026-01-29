В Кузбассе началась проверка после смерти девяти пациентов интерната

В Кемеровской области произошла в январе трагедия, в Прокопьевском психоневрологическом интернате скончались девять человек, сообщило региональное Министерство труда и социальной защиты со ссылкой на данные комиссии, работающей в интернате. По предварительной версии, причиной смерти пациентов стало массовое заражение.

По информации телеграм-канала Mash, семь человек умерли в самом интернате, еще двое — после госпитализации. Всего были госпитализированы 50 человек. Предварительно, большинство умерших имели проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Однако появились и другие данные о возможных причинах трагедии. Источники отмечают, что люди могли отравиться испорченными продуктами. Ситуацию с питанием якобы попытались исправить накануне, после многочисленных жалоб.

Сообщается, что пациенты поступали в медпункт с высокой температурой, головной болью и кашлем, но им не выдавали жаропонижающие препараты и не отправляли в больницы.

В интернате, по данным Mash, есть серьезные нарушения. Мясо, рыбу и овощи измельчали в одной и той же мясорубке из-за отсутствия необходимого оборудования. В жилых корпусах было холодно, а в аптечках наблюдался острый дефицит даже базовых лекарств.

По информации регионального управления Следственного комитета России (СКР), по факту гибели пациентов началась доследственная проверка. Специалисты проверяют все версии произошедшего.

