В Кузбассе неизвестные скинули собаку в вентиляцию и подвергли голодной смерти

Случай неоправданной человеческой жестокости произошел в Прокопьевске. Хозяева безуспешно искали любимую собаку Бусю, но когда узнали о примерном местоположении, было уже поздно. Владельцы не успели всего на несколько часов, пишет издание «Vse42.ru» .

21 апреля Буся убежала с адреса ул. Обручева, 63. Все это время хозяева искали любимицу. Через полтора месяца в Сети появилась информация, что была найдена собака: ее голова торчала из вентиляции в 12-этажном доме на Обручева, 51. Совсем близком от дома.

Один из соседей вызвал спасателей, так как не понимал, как вытащить бедное животное. Его освободили из плена и оставили, хотя было видно, что хвостатый нуждался в помощи. Так Буся и прожила в подъезде две недели. Никто ее не кормил и не задавался вопросом, что собака домашняя, хотя по ней было видно.

«Собаку мы нашли уже на следующий день, но, к сожалению, поздно, собака была уже мертва. Мы находимся в шоке от жестокости людей, что скинули ее с крыши, и в шоке с того, как можно было не замечать, что собака умирает. Собака не дожила всего несколько часов до того, как ее нашли», – сокрушается прокопчанин.

Хозяева уверены, что собаку погубила человеческая жестокость и равнодушие земляков. По версии сибиряка, кто-то скинул собаку в вентиляцию, сама бы она туда не забралась. У животного был бы шанс выжить, если бы жители подъезда покормили, напоили или как минимум бросили клич по соцсетям.

Ранее сообщалось, что владельцы собак едва не накормили питомцев кормом известной марки с металлом.