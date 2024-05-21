Владельцы собак едва не накормили любимцев Pedigree с металлом

В крупной партии корма для собак Pedigree неожиданно обнаружили опасную добавку. Впервые на это обратили внимание жители США, а позже все страны, получающие эту продукцию, начали проверку. Изучать товар на качество стали и в России, сообщает издание «Vse42.ru» .

Собчаки американцев стали подозрительно плохо себя чувствовать после питания кормом Pedigree, а также постепенно отказываться есть эту пищу вовсе. Позже стало известно о страшной ошибке на производстве: в 20-килограммовых упаковках со вкусом стейка на гриле и овощей нашли металл. При чем целые кусочки, которые трудно заметить в общей куче.

Mars Petcare US отозвала сотни упаковок и разослала предупреждения партнерам. По данным SHOT, в российских магазинах также начались проверки партий. Вероятность попадания опасной продукции на полки в зоомагазины в РФ низкая, однако рисковать торговые точки не намерены.

Ранее сообщалось о неочевидном вреде популярной японской еды в России.