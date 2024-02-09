В Кузбассе осудили мать, которая три недели не знала о местонахождении сына

Женщина из Кузбасса жестоко обошлась с сыном-подростком и заявила об его отсутствии лишь спустя три недели после того, как сама его выгнала. Об этом пишет издание «Vse42.ru» со ссылкой на пресс-службу следственного комитета по Кузбассу.

Было установлено, что 42-летняя женщина жестоко обращалась с сыном-подростком. Она била его, занималась домашней тиранией и часто оскорбляла своего ребенка. С 2021 по 2023 год она доводила мальчика до состояния, когда он не мог находиться с ней в одном помещении. 16-летний постоянно убегал из дома, ночуя там, где придется. Часто его временным местом для ночлега становились заброшенные дачи и машины.

В феврале 2023 года женщина выгнала подростка из дома, но игнорировала его отсутствие многие дни. Она обратилась в полицию лишь спустя три недели после пропажи сына.

Позже выяснилось, что мальчик оставался на улице, а вскоре нашел приют у неравнодушных людей в городе другого региона. Ребенка нашли и отправили в социальное учреждение, так как по решению суда мать временно отстранили от родительских обязанностей. Ей назначили полгода исправительных работ: 5% из заработной платы каждый месяц она будет оставлять на нужды государства.

Ранее сообщалось, что в Королеве мать и дети отравились угарным газом.