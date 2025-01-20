В Кузбассе отдых молодой пары в сауне кончился вызовом скорой помощи

В Киселевске Кемеровской области пара надеялась приятно провести время в городской сауне, однако в итоге им потребовалась помощь врачей и полиции. Об этом пишет VSE42.Ru со ссылкой на соцсети.

Сауна находится в микрорайоне Афонино. По словам автора поста, она и ее молодой человек забронировали два часа отдыха в сауне, но не провели в ней больше 40 минут. Все из-за подозрительных реакций, возникших после контакта с предметами в помещении и водой. У обоих отдыхающих появился зуд, боли, покраснение кожи, жжение в глазах, головная боль. По предположению девушки, в сауне их отравили неизвестным химическим веществом.

«Нижнее белье моего молодого человека в их воде поменяло цвет с черного на бордовый», – говорится в посте.

Администратор, по словам сибирячки, не захотела возвращать деньги и разрешать возникшую ситуацию. На место вызвали скорую помощь, а следом и полицию. Врачи поставили укол, но полегчало паре только после многократного мытья. Правоохранителей попросили проверить заведение для отдыха.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе младенец отравился наркотическим веществом: было возбуждено уголовное дело.