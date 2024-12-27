В Кузбассе подросток обманул пенсионерку и нанявших его мошенников

В Березовском Кемеровской области молодой человек согласился работать на мошенников, но в итоге обманул их и пожилую женщину, которая стала жертвой аферы. Об этом пишет VSE42.Ru .

В 2023 году молодой сибиряк подписался на работу курьером у мошенников, желая получить легкие деньги. Работодатель отправил его в один из поселков в Березовском, где ему предстояло забрать средства у пенсионерки и перевести на определенный счет. Оставить себе подросток мог 10% от суммы, но он решил забрать все 250 тысяч рублей.

Сама пожилая женщина передала средства, так как думала, что это спасет ее дочь от уголовного дела после ДТП. Мошенники убедили ее в этой легенде.

Пресс-центр УСД в Кемеровской области сообщает, что подросток раскаялся в содеянном и признал вину. Суд назначил за мошенничество девять месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 5% родителей в доход государства ежемесячно.

Ранее сообщалось, что дочь брачного афериста по решению суда отправилась в колонию за обман женщин.