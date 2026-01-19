В Кузбассе полицейские бросились на поиски пропавшей девочки

В кузбасском городе пропала 12-летняя девочка, о чем полиции сообщила взволнованная бабушка. Как пишет VSE42.Ru , действия правоохранителей помогли найти ребенка в кратчайшие сроки.

Инцидент с временным исчезновением 12-летней школьницы в Прокопьевске завершился благополучно благодаря оперативным действиям росгвардейцев. Ребенка обнаружили в подъезде одного из жилых домов спустя непродолжительные поиски.

По информации Росгвардии, вечером к патрулю обратилась 69-летняя женщина с заявлением о пропаже внучки. По ее словам, они вместе возвращались домой, когда девочка сообщила, что потеряла телефон. Бабушка велела ребенку ждать на улице, а сама отлучилась на поиски. Вернувшись, она не обнаружила девочку на условленном месте.

Сотрудники взяли заявительницу в патрульный автомобиль и совместно обследовали территорию в районе их проживания. В результате школьница была найдена в подъезде соседнего многоквартирного дома. Как пояснила девочка, она решила ожидать там бабушку. Ребенка передали инспекторам по делам несовершеннолетних для проведения профилактической беседы.

