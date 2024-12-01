В Кузбассе пресекли сбыт особо крупной партии наркотиков

В кузбасском Междуреченске задержали подозреваемого в сбыте особо крупной партии наркотических веществ. Об этом пишет VSE42.Ru .

Сотрудники полиции получили оперативные данные о том, что неизвестный перевозит наркотические средства в определенной машине. Правоохранители проверили информацию, остановив предполагаемый транспорт.

При проверке машины стражи порядка нашли у 43-летнего пассажира две свертка с веществами. Один он спрятал в салоне автомобиля, второй - в рюкзаке. Подозреваемого задержали. Экспертиза подтвердила, что в перевозным материалом является один из тяжелых видов наркотика. Общий вес составил 12 граммов, что относится к особо крупным партиям.

Было возбуждено уголовное дело. Фигуранту может грозить пожизненное заключение.

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