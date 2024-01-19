В Кузбассе скорая помощь отказала в госпитализации шахтеру

Кузбасские врачи «скорой» посоветовали женщине больше не вызывать помощь для ее супруга, которого ранее отказались госпитализировать, пишет издание «Vse42.ru» со ссылкой на соцсети.

Жительница Кузбасса вызвала скорую помощь для своего супруга-шахтера, которому было плохо еще с 4 января. У мужчины были симптомы гриппа. После обследования сибиряку провели рентген, где стало известно о внебольничной пневмонии. Этот диагноз предполагает госпитализацию в случае ухудшения состояния. У мужчины было соответствующее направление от врача.

Однако, когда госпитализация действительно потребовалась, то скорая помощь отказалась забирать шахтера. По словам его супруги, решение аргументировали тем, что «у пациента не было одышки». Возмутило женщину не только это, ведь самое неприятное произошло потом.

«18.01 муж хватается за голову и криком кричит от боли, вызываю скорую, приезжают и говорят прямым текстом – лечите хондроз и больше не вызывайте, вас никто забирать не будет. Сегодня вызвала опять скорую, мужа забрали с подозрением на менингит», — написала автор поста.

Записаться к неврологу шахтер также не мог: свободная дата была лишь 22 января.

В настоящее время информацией заинтересовалась клиническая станция скорой помощи по Кузбассу, которая запросила у женщины больше сведений о ситуации. В организации хотят провести проверку по данному случаю.

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