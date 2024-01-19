Врач Бузунов связал храп с преждевременными старением и смертью

Врач-сомнолог Роман Бузунов объяснил, как апноэ сна приводит к целому комплексу нарушений в организме, провоцируя раннее старение и смерть. Об этом специалист рассказал в беседе с сайтом aif.ru .

Апноэ требует лечения, так как во время здорового сна человек хуже насыщается кислородом, чем вызывает массу нарушений в организме. За время обильного храпа происходит порядка 500-600 остановок дыхания: это почти 4 часа без вдыхания воздуха. Врач напомнил, что именно ночью происходит накопление энергии и восстановление организма. У людей с апноэ эти процессы значительно заторможены.

Последние исследования показали, что люди, которые не спят несколько суток, старят свой мозг сразу на несколько лет. Дальнейшее восстановление возможно, если вернуть адекватный режим сна (не менее 8 часов). Однако если к нарушениям сна добавляется еще и апноэ, то никакого восстановления ждать не приходится.

«Поэтому хроническое нарушение сна, которое отмечается при апноэ сна, не просто приводит к старению мозга, а еще и увеличивает риск развития сердечно-сосудистых, метаболических, неврологических нарушений. И в итоге сокращает продолжительность жизни и существенно ухудшает качество жизни», — отмечает профессор.

Другое исследование, которое проводили в Америке, показало, что проблемы со сном отражаются и на продолжительности жизни. Меньше всего живут люди именно с апноэ, так как у них происходит полное смыкание дыхательных путей во время «отключки».

Бузунов отметил, что люди с апноэ и нарушениями сна живут меньше, так как у них быстро стареет мозг. В лучшем случае они столкнутся с когнитивными искажениями, в худшем – с ранней смертью.

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