В Кузбассе соцслужба незаконно забрала полугодовалого ребенка у матери

В Кузбассе социальная служба отняла маленького ребенка у женщины. Информация об этом распространилась в Сети, ее проверяют следователи. Об этом пишет «Онлайн-журнал Сибдепо».

История сибирячки распространилась в соцсетях. Там женщина рассказала, что у нее изъяли шестимесячного ребенка без законных оснований. Во всем она обвинила неправомерные действия сотрудников социальной службы.

Как уточнили в СУ СКР по Кемеровской области, эту информацию проверят в рамках уголовного дела по ст. 293 УК РФ (халатность).

Дальнейшее процессуальное решение будет зависеть от результатов проверки. Отметим, что ее начали после массовых просьб жителей Кузбасса к Илью Середюку.

Ранее сообщалось, что в ДТП в Балашихе погиб десятилетний ребенок.