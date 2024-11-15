В Кузбассе стая собак едва не растерзала женщину

В Киселевске Кемеровской области на прохожую напали бродячие собаки. Женщину спас очевидец, пишет VSE42.Ru со ссылкой на соцсети.

О произошедшем в Киселевске стало известно 15 ноября. По сообщению автора поста, его мама, работающая почтальоном, столкнулась со стаей агрессивных бесхозных собак на ул. Багратиона, 37. Животные накинулись на нее и начали кусать за ноги.

На крик сибирячки прибежал дворник, который разогнал животных с помощью лопаты. Обратилась ли горожанка после этого за медпомощью неизвестно.

Автор поста призвал местных властей обратить внимание на проблему с бродячими животными, так как история может повториться с кем угодно, в том числе и с детьми.

Ранее сообщалось, что в казанском поселке, где загрызли женщину, более 10 лет живут агрессивные собаки.