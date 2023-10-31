В Кузбассе участника «кибервойск» Украины задержали за госизмену

Пресс-служба ФСБ поделилась информацией о том, что участник украинских «кибервойск» организовал несколько атак на критическую инфраструктуру России. Его удалось задержать по статье о государственной измене.

Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа», ссылаясь на сообщение ведомства, в городе Белово Кемеровской области удалось пресечь противоправную деятельность россиянина, направленную против безопасности страны.

По версии следователей, подозреваемый выполнял поручения киевского режима, которые отдавало киберподразделение Украины. С ним россиян вступил в контакт в одном из мессенджеров. Мужчина должен был организовывать кибератаки на информационные ресурсы РФ. Из-за действий задержанного в работе объектов критической инфраструктуры наблюдались нарушения. Мужчина был арестован и обвинен в государственной измене.

Ранее мы уже писали о том, что сотрудники ФСБ задержали россиянина за передачу ВСУ данных о военных объектах.