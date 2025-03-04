В Кузбассе врачей обвинили в жестоком обращении с «угасающим на глазах» пациентом

В больнице в Новокузнецке ответили на жалобу женщины, которая обвинила персонал в жестоком обращении с ее тяжелобольным отцом. Об этом пишет VSE42.Ru .

По заявлению новокузнечанки платформе «Кузбасс Онлайн», неприятная ситуация сложилась в инфекционной больнице, куда попал ее отец. Он слег 27 февраля с коронавирусом и другими заболеваниями. Женщина отметила, что мужчина «угасает на глазах», однако его якобы не переводят в отделение реанимации. Также она заявила, что отец не встает на ноги, терял сознание, а позже врачи связывали его и не кормили.

В больнице отреагировали на жалобу 4 марта. Администратор платформы от представителей учреждения передала, что мужчина находится в боксе, в сознании. Однако при попытке идти его шатает из стороны в сторону, наблюдается когнитивное искажение. По этой причине пациента зафиксировали в палате, чтобы избежать дальнейшего травматизма. Отметили, что больных могут в таком случае закреплять мягкими вязками.

В учреждении опровергли, что мужчину не кормили и не поили, а также подчеркнули, что необходимости в переводе в реанимацию сейчас нет.

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