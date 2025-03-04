Врачи решили отключить от аппаратов ребенка с разорванным хаски лицом

Отец школьника из Сочи, которому две хаски разорвали лицо, рассказал о состоянии сына и решении врачей. Подробностями он поделился в беседе с RT.

Состояние юного пациента московской больницы стала улучшаться. По словам отца, врачи увидели положительную динамику и решили, что настало время выводить мальчика из искусственной комы и выключать все поддерживающие аппараты. Дальше ребенок, как считают специалисты, справится сам.

«Вчера меня допустили до сына. Я взял его за ручки, я начал с ним разговаривать — и он начал двигаться», — поделился мужчина.

Из Сочи искусанного мальчика доставили в Краснодар, а оттуда в Москву на медицинском вертолете. Там его ввели в искусственную кому. Восстановлением его лица и дальнейшими манипуляциями займутся в медицинском центре им. Н.И. Пирогова.

Напомним, что ребенку выгрызли лицо две хаски. Мальчик был в тяжелом состоянии, но он выжил и пошел на поправку. Хозяина псов задержали. Он признался, что долго не кормил животных. Мужчине предъявили обвинение по статье УК «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», а его собак усыпили.

Ранее сообщалось, что у сочинского мальчика не прижились части лица, которые пытались пришить врачи.