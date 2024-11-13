В Кузбассе врачи узнали об истязаниях девочки дома после ее госпитализации

В Ленинске-Кузнецком врачи узнали, что семилетняя девочка подвергалась издевательствам со стороны отца. Выяснить это удалось после ее госпитализации. Об этом пишет VSE42.Ru со ссылкой на СУ СК России по региону.

В марте 2024 года девочка попала в больницу из-за заболевания. В ходе обследования врачи нашли на ее теле подозрительные повреждения: синяки и ссадины. Медики сообщили об этом в полицию и та начала разбираться в ситуации.

Установили, что над малолетней издевался собственный отец, причем на протяжении трех месяцев. Он стал фигурантом дела об истязании в отношении несовершеннолетнего. Мужчина избивал дочь разными предметами, причиняя физические и моральные страдания.

Сибиряк признал свою вину. В скором времени он отправится на скамью подсудимых.

Ранее сообщалось, что мастер на час обманул пенсионеров-инвалидов в Ленинске-Кузнецком.