В Кузбассе завершились поиски пропавшего школьника

Подростка, пропавшего почти на сутки, нашли в Прокопьевске. Об этом пишет VSE42.Ru.

На поиски 13-летнего бросили много сил: почти весь день полицейские и все неравнодушные искали мальчика. Он сбежал из дома после ссоры с отцом, и, как выяснилось, ночевал в другом подъезде на кресле. Нашли юного сибиряка у дома по улице Жолтовского.

Как пояснили правоохранители, причиной ссоры в семье стала неуспеваемость мальчика в школе. Беглеца вернули домой после профилактической беседы. На главу семейства был составлен протокол о неисполнении родительских обязанностей.

Ранее сообщалось, что мужчина пропал по пути в военную часть в подмосковном Орехово-Зуево.