В Кузбассе женщина едва не стала жертвой убийства из-за путаницы

В Мысках мужчина пытался убить бывшую супругу, но перепутал ее с другой женщиной. Как сообщает VSE42.RU , недавно сибиряку выбрали меру пресечения по делу о покушении.

Местный житель мечтал добраться до своей бывшей жены и расправиться с ней. На улице он как раз увидел женщину, которую принял за экс-возлюбленную. Сибиряк подкрался к ней со спины и приставил к горлу нож. В этот момент испуганная прохожая укусила его и отбежала в сторону. Тогда неудавшийся убийца понял, что обознался и сбежал.

Женщина пожаловалась в полицию. Вскоре горе-душегуба задержали. В УСД в Кемеровской области отметили, что мужчина ранее судим. Во время предъявления обвинений учли доводы следователя о возможном побеге фигуранта. По этой причине его отправили в СИЗО. Расследование на данный момент продолжается.

Ранее сообщалось, что суд отправил в колонию мужчину за убийство на 23 февраля в Новомосковске.