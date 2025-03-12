В Кузбассе женщина с ножом заставила раненого мужчину бежать и прятаться

В южной столице Кузбасса женщина ранила своего сожителя ножом, вынудив его спасаться бегством и прятаться в ближайшем магазине. Об этом сообщает VSE42.Ru.

Об инциденте в полицию сообщили сотрудники магазина на улице Транспортной. Туда заявился мужчина с ранением плеча. Он рассказал, что пришел домой пьяным, что сильно не понравилось его возлюбленной. Женщина разозлилась и ударила его кухонным ножом, после чего он сбежал на улицу и решил спрятаться.

На момент прибытия правоохранителей сибиряку уже оказывали медицинскую помощь. Скандалистку тем временем задержали и передали в отделение для дальнейшей работы.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье мужчина в пьяной ссоре пырнул собутыльника ножом.