В кузбасском лицее дети учатся вместе с тараканами

Родительница ученицы одного из лицеев Ленинска-Кузнецкого заметила большое количество тараканов в учреждении. Она пожаловалась на ситуацию в соцсетях, пишет VSE42.Ru .

Жительница кузбасского города была сильно удивлена от обстановки в лицее. По ее словам, дочь и ее одногруппники вынуждены соседствовать с тараканами. В образовательном заведении помимо кабинетов есть пищеблок. По мнению сибирячки, насекомые могут угрожать качеству еды в столовой и здоровью детей.

Как отметила мама одной из учениц, дочь пришла с уроков и заявила о наличии больших тараканов. В соцсетях горожанка также показала снимки с места обитания насекомых.

Руководство лицея призвали проверить помещения, особенно столовую и кухню. В случае подтверждения информации мама девочки призвала разобраться и провести санитарные обработки.

Ранее сообщалось, что жители центра Новокузнецка несколько лет отбиваются от нашествия крыс и тараканов.