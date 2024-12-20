Жители центра Новокузнецка несколько лет отбиваются от нашествия крыс

В самом центре Новокузнецка в одной из многоэтажек в престижном микрорайоне завелись крысы и насекомые. Как пишет VSE42.Ru со ссылкой на портал обращений «Кузбасс Онлайн», жители девятиэтажного дома борются с этой антисанитарией уже несколько лет.

По словам жительницы улицы Кирова, в доме №123 несколько лет людям не дают покоя крысы, тараканы и другие неприятные соседи. Полная антисанитария длится уже несколько лет. Как заявила горожанка, управляющая компания реагирует. Однако специалисты проводили обработки, а более основательно с неприятными жильцами не боролись. Собственники пытаются ловить грызунов на мышеловки, травят, но те благополучно размножаются и возвращаются.

«Крысы расплодились так, что прогрызают бетон и лезут в квартиры. Запах в лифте и первом подъезде практически всегда, невозможно находиться», – рассказала жительница Центрального района.

На платформе обращений 20 декабря приняли информацию на рассмотрение. Новокузнечанке и несчастным соседям девятиэтажки ответят в течение двух недель.

Ранее сообщалось, что в Воскресенске в одной из квартир поймали больше 130 голодных крыс.