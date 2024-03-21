Кузбассовец ответил за разбрасывание фрагментов трупов животных

Жителя кузбасского села наказали за оставление на обочине автодороги Коротково – Уроп фрагментов мертвых животных. Об этом сообщает издание «Vse42.ru» .

Фрагменты крупного рогатого скота после убоя животных выбрасывались на обочину автодороги. После проведения проверок и расследования выяснилось, что их складировал в неположенном месте один из жителей поселения в Кузбассе.

В конце февраля мужчину обязали убрать все и далее соблюдать требования ветеринарного законодательства. В суде сельчанин ответил за правонарушение по административной статье. Сибиряка обязали выплатить штраф в размере четырех тысяч рублей.

Материалы дела рассматривали в прокуратуре Беловского района.

Ранее сообщалось, что в Кисловодске избили девушку на детской площадке. Это уже вторая пострадавшая за последнее время.