В квартире тюменского села нашли убитой семью из трех человек

В селе Ярково Тюменской области в квартире обнаружили мертвыми мужчину, женщину и несовершеннолетнюю девочку. Об том пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на СК по региону.

Тела трех человек нашли в квартире. На всех — следы насильственной смерти. Следователи зафиксировали на ребенке колото-резанные раны на шее, а у взрослых — огнестрельные ранения. Как отметили в ведомстве, приоритетной является версия об убийстве. Предварительно установили, что мужчина расправился с ребенком и сожительницей, а затем покончил с собой.

В ходе опроса соседей выяснили, что недавно семья громко ссорилась. Жильцы пытались попасть в квартиру, но на их стуки и требования никто не реагировал.

Было возбуждено уголовное дело, назначен ряд экспертиз. Следовали продолжают устанавливать детали инцидента.

Ранее сообщалось, что в Люберцах задержали местного жителя за попытку убийства супруги.