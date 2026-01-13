В Кыргызстане призвали запретить въезд Соловьеву из-за скандальных слов об СВО в Центральной Азии
Депутат Кулов предложил объявить Соловьева персоной нон грата в Кыргызстане
Фото: [Медиасток.рф]
Резонансные заявления телеведущего Владимира Соловьева спровоцировали официальную реакцию в парламенте Кыргызстана. Депутат Дастан Бекешев, комментируя эфир программы «Соловьев Live», предложил объявить ведущего персоной нон грата, запретив ему въезд в страну.
Поводом стали рассуждения Соловьева о возможности проведения специальных военных операций в зоне влияния России для обеспечения национальной безопасности.
Заявление депутата, поддержанное бывшим премьер-министром Феликсом Куловым, сигнализирует о том, что подобные риторические модели могут восприниматься официальными кругами других государств как потенциальная угроза суверенитету, требуя дипломатических опровержений или разъяснений.
В своем комментарии для издания «Осторожно, новости» Бекешев заявил, что Соловьев, по его мнению, «вбивает клин» между Россией и странами Центральной Азии, в то время как официальный Бишкек выступает за наращивание сотрудничества.
«Это известный журналист, к голосу которого прислушиваются и в Кыргызстане. У него есть имя и влияние. Он возомнил себя непонятно кем и позволяет себе высказывания, недопустимые для человека такого уровня. Безусловно, должна быть реакция», — сказал Кулов.
Феликс Кулов отметил в беседе с журналистами, что, хотя у части кыргызстанцев и возникли предположения о возможной согласованности таких заявлений с официальной позицией Москвы, он сам в это не верит.
При этом на днях MK.RU обратил внимание на отсутствие Владимира Соловьева в эфире, выстроив ряд теорий: от отпуска до истории со скандальными заявлениями. Предположительно, на фоне этой программы в МИД Армении вызывали российского посла.
