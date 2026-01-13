В Кыргызстане призвали запретить въезд Соловьеву из-за скандальных слов об СВО в Центральной Азии

Поводом стали рассуждения Соловьева о возможности проведения специальных военных операций в зоне влияния России для обеспечения национальной безопасности.

Заявление депутата, поддержанное бывшим премьер-министром Феликсом Куловым, сигнализирует о том, что подобные риторические модели могут восприниматься официальными кругами других государств как потенциальная угроза суверенитету, требуя дипломатических опровержений или разъяснений.

В своем комментарии для издания «Осторожно, новости» Бекешев заявил, что Соловьев, по его мнению, «вбивает клин» между Россией и странами Центральной Азии, в то время как официальный Бишкек выступает за наращивание сотрудничества.

«Это известный журналист, к голосу которого прислушиваются и в Кыргызстане. У него есть имя и влияние. Он возомнил себя непонятно кем и позволяет себе высказывания, недопустимые для человека такого уровня. Безусловно, должна быть реакция», — сказал Кулов.

Феликс Кулов отметил в беседе с журналистами, что, хотя у части кыргызстанцев и возникли предположения о возможной согласованности таких заявлений с официальной позицией Москвы, он сам в это не верит.

При этом на днях MK.RU обратил внимание на отсутствие Владимира Соловьева в эфире, выстроив ряд теорий: от отпуска до истории со скандальными заявлениями. Предположительно, на фоне этой программы в МИД Армении вызывали российского посла.

Ранее сообщалось, что суд вынес приговор основному организатору покушения на журналиста Соловьева.