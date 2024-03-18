«В лабиринте»: толпу желающих не пропустили на концерт у Кремля в честь присоединения Крыма

В Москве на Красной площади людно: жители пришли на концерт у стен Кремля в честь 10-летия присоединения Крыма к России. Однако, по данным MSK1.ru, некоторым не удалось пройти на мероприятие.

Портал сообщает, что попасть на концерт не смогли «многие». Пропускные пункты закрылись около шести вечера, после чего посетителям было уже не пересечь преграды. Правоохранители и волонтеры, находящиеся на дежурстве, постоянно отправляли желающих пройти к разным входам и выходам. При этом все было закрыто.

«Я чувствую в лабиринте. Они ведут людей от Моховой к Госдуме, оттуда к Лубянке, от Лубянки к Зарядью, от Зарядья к Васильевскому спуску, а в конце говорят, что вход на Моховой», — посетовала журналистка MSK1.RU.

Организаторы журналистам при этом ответили, что «зрителей на концерте уже достаточно», а больше народа и не требуется. Вероятно, о чувствах крымчан в этот момент не подумали. Один из них признался, что не попал на концерт, который относится к нему и его родным краям. По его словам, билеты было нигде не достать, а вход не найти.

Ранее сообщалось, что 1,5 тысячи росгвардейцев были задействованы для охраны на Красной площади.