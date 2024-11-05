В Лабытнанги похоронят погибшего под Курском старшего сержанта

Старший сержант гвардии Руслан Думенов из ЯНАО погиб при исполнении служебного долга в зоне СВО. 6 ноября его тело предадут земле, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Руслан Думенов родом из Лабытнанги. На службу попал по контракту и оказался в десантно-штурмовой роте. Подробностей о смерти военного в пресс-службе администрации города не уточняют. Лишь отмечено, что мужчины не стало при выполнении боевых миссий в Курской области.

Мэр Марина Трескова выразила соболезнования родным и близким погибшего. Уже 6 ноября проведут церемонию прощания и похоронят отважного северянина.

Отметим, что в Шурышкарском районе 5 ноября похоронили бойца из ЯНАО. Его тело покоится рядом с могилами родителей на национальном кладбище в селе Овгорт.

Ранее сообщалось, что на теле бойца спецоперации нашли письмо от 14-летней школьницы из Сызрани.