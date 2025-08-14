В «Лахта Центре» поделились кадрами погодного апокалипсиса в Петербурге

13 августа Санкт-Петербург был охвачен ливнями и градом. Если на земле это ощущалось не самым приятным образом, то с высоты птичьего полета картина открывалась поистине захватывающая. Кадры этого явления 14 августа опубликовала пресс-служба «Лахта Центра».

Представители многофункционального комплекса отметили в своем телеграм-канале, что после возвращения тепла в Петербург вчерашний летний ливень с градом, мгновенно накрывший город, теперь воспринимается как невероятно красивое зрелище, где главным номером стал гипнотический танец облаков в небе.

И действительно, при просмотре полного видео с этими необыкновенными облаками, которые несколько раз за день сменяли солнце, можно достичь состояния умиротворения.

На записи видно, как солнечные лучи настойчиво пробивались сквозь фиолетовые тучи, и в конце концов им это удалось. В небе появилась яркая радуга, словно символ победы.

