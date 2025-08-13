Автомобили плывут по Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург вновь оказался под водой после мощного ливня. Улицы превратились в реки, автомобили буквально плывут, а пассажирам автобусов приходится спасаться от поднимающейся воды. Об этом сообщает «Фонтанка» в своем телеграм-канале.

Очередной сильный ливень обрушился на Санкт-Петербург, вызвав масштабные подтопления. В социальных сетях появились кадры, на которых видно, как машины медленно продвигаются по залитым улицам, а один из водителей вынужден толкать свой автомобиль, почти полностью скрытый водой.

Это уже не первый случай в августе. В начале месяца ливень также парализовал город, затопив улицу Ткачей и проспект Большевиков. Городские власти пока не прокомментировали ситуацию, но жители в соцсетях возмущаются — почему дренажные системы не справляются с осадками.

Ранее ученые спрогнозировали рост температуры и ливней в России.